ROCK AM HÄRTSFELDSEE: IN EXTREMO als erster Headliner bestätigt

Zum gestrigen Nikolaustag gaben die Macher vom "Rock Am Härtsfeldsee" den ersten Headliner für 2019 bekannt. Da mittelalterliche Töne am See schon immer offenes Gehör fanden, setzt man auf altbewährtes und präsentiert deshalb die Chartstürmer IN EXTREMO. Aus ihrem 2016er Erfolgsalbum "Quid Pro Quo" gibt es hier nochmals das Video zu 'Sternhagelvoll'. Youtube.

Das Festival-Line-up für das "Rock Am Härtsfeldsee"-Festival, das vom 28.-29.06.2019 über die Bühne gehen wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) momentan folgendermaßen:

IN EXTREMO

KISSIN' DYNAMITE

MR. IRISH BASTARD

ONKEL TOM

PARASITE INC.

SODOM

U.D.O.