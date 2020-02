ROCK HARD FESTIVAL 2020: Die nächsten Fünf!

Mit BLUE ÖYSTER CULT, MICHAEL MONROE, HARLOTT, SUICIDAL ANGELS und NECK CEMETERY präsentieren uns die Herrschaften vom ROCK HARD FESTIVAL das nächste Paket für die große Party an Pfingsten.

Das bisherige Billing:

ACCEPT

BLUE ÖYSTER CULT

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS plays MOTÖRHEAD

SACRED REICH

GRAVE DIGGER

INSOMNIUM

ALCEST

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

ATLANTEAN KODEX

MICHAEL MONROE

HEATHEN

AXXIS

RAZOR

NIFELHEIM

SUICIDAL ANGELS

SORCERER

HARLOTT

NECK CEMETERY

+ 4 weitere Bands!

DIE TICKETPREISE

Drei-Tages-Ticket: 97,90 Euro (inklusive aller Gebühren)

Kombiticket Festival und Camping (Hard/Smart): 123,80 Euro

Zusätzlich fallen pro Bestellung 7 Euro Versandkosten an, weil die Karten als speziell versicherte Sendung verschickt werden.

