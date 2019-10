ROCK HARD FESTIVAL 2020: Die nächsten Vier!

Das wird nächstes Jahr unheimlich geil im Amphitheater zu Gelsenkirchen!

Die Neubestätigungen:

Das bisherige Billing:

ACCEPT

PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS play MOTÖRHEAD

SACRED REICH

GRAVE DIGGER

ALCEST

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

ATLANTEAN KODEX

HEATHEN

RAZOR

NIFELHEIM

Die Ticketpreise

Drei-Tages-Ticket: 97,90 Euro (inklusive aller Gebühren)

Kombiticket Festival und Camping (Hard/Smart): 123,80 Euro

Zusätzlich fallen pro Bestellung 7 Euro Versandkosten an, weil wir die Karten als speziell versicherte Sendung verschicken.

Wer bis zum 31. Oktober 2019 bestellt, bekommt pro Festivalticket eine Frühbucherprämie. Ihr könnt wählen aus:

10% Rabatt auf den Festival-Nettopreis

Frühbucher-Shirt in den Größen S, M, L, XL, XXL, XXXL oder Frühbucher-Girlie in den Größen S, M, L, XL, XXL.

Unser Ticket-Croupier Hacky freut sich auf eure Bestellungen unter versand@rockhard.de. Ihr könnt die Karten auch per Post oder im Online-Shop ordern. Die heißbegehrten Parktickets gibt es nur telefonisch unter der Shop-Telefonnummer 0231 56201420!