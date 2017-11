ROCK OF AGES 2018: MR. BIG, THE SWEET, QUIREBOYS, NAZARETH, THE NEW ROSES, THE HOOTERS

Das ROCK OF AGES 2018 beginnt, Form anzunehmen. Mittlerweile stehen die ersten sechs Bands des dreitägigen Festivals: MR. BIG, THE SWEET, QUIREBOYS, NAZARETH, THE NEW ROSES und THE HOOTERS. Das Event wird 2018 vom 27. bis 29. Juli stattfinden, Karten werden in Kürze in den Vorverkauf gehen.



Quelle: Rock Of Ages Redakteur: Frank Jaeger Tags: rock of ages 2018 the hooters mr big the sweet quireboys nazareth the new roses