ROCK OF AGES 2019: EXTRABREIT bestätigt

Jetzt geht es auch mit dem Familien-Sommer-Festival in Seebronn langsam in die nächste Runde. Das vom 26. bis 28. Juli 2019 stattfindende Festival hat jetzt mit den Deutschrockern EXTRABREIT die erste Band bekannt gegeben. Wer jetzt die Nase rümpft, dem sei gesagt, dass die Burschen um Kai Hawaii und Stefan Kleinkrieg noch viel mehr zu bieten haben als nur 'Hurra Hurra, die Schule brennt' und 'Flieger, grüß mir die Sonne'. Ich habe sie erst in diesem Jahr live gesehen und fand EXTRABREIT klasse. Wer das Ganze sowieso nicht verpassen wird, kann jetzt schon über die Festival-Webseite Tickets erwerben.

Quelle: Rock Of Ages Redakteur: Frank Jaeger Tags: rock of ages 2019 extrabreit