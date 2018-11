ROINE STOLT'S THE FLOWER KING erklärt sich

Der Mastermind hinter den Projekt, dessen Album am 23. November erscheinen wird, gibt einige Hintergründe zu seinem kommenden Werk "Manifesto Of An Alchemist": Youtube.

Wer auch Musik von ROINE STOLT'S THE FLOWER KING hören möchte, kann sich das Video zu 'Lost America' ansehen: Youtube.

Und dann natürlich live dabeisein, wenn er mit SPOCK'S BEARD aufspielen wird:

30th November – Cosmopolite, Oslo, Norway

1st December – Kulturhuset Studion, Stockholm, Sweden

2nd December – KB, Malmo, Sweden

4th December – Zeche, Bochum, Germany

5th December – Z7, Pratteln, Switzerland

6th December – La Machine, Paris, France

7th December – De Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

8th December – Hedon, Zwolle, Netherlands

9th December – Islington Assembly Hall, London, UK

10th December – Academy Club, Manchester, UK

