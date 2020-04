Der selbst ernannte The Godfather of Spaghetti Rock ROMANO NERVOSO hat den Klassiker 'Babooshka' von KATE BUSH gecovert. Das aktuelle Album des Anzugträgers heißt "The Return Of The Rocking Dead".

Quelle: Sheltered PR Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: romano nervoso cover rock kate bush powermetalde