RONNIE WOOD gedenkt der Anfangszeiten des Rock and Roll

ROLLING STONES-Gitarrist Ronnie Wood erinnert sich an Chuck Berry in dem Lied 'Mad Lad': Youtube.

Auf dem Album "Mad Lad" von RONNIE WOOD WITH HIS WILD FIVE gibt es zahlreiche Klassiker von Chuck Berry zu hören, die man in der fahrenden Limousine offensichtlich genauso spielen kann wie auf der Bühne:

1. Tribute to Chuck Berry

2. Talking About You

3. Mad Lad

4. Wee Wee Hours Feat Imelda May

5. Almost Grown Feat Imelda May

6. Back In The USA

7. Blue Feeling

8. Worried Life Blues

9. Little Queenie

10. Rock ‘N’ Roll Music Feat Imelda May

11. Johnny B Goode