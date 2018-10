ROTOR weckt den

Was sich hinter diesem kryptischen Namen verbirgt, können Interessierte sich nun in einem Kurzfilm ansehen, der drei Stücke des neue Albums, schlichtweg "Sechs" benannt zum Soundtrack vereint. ROTOR wurde 1998 gegründet und viele Touren und Alben später wurde am 12.10.2018 das sechste solche auf dem Qualitätslabel Noisolution veröffentlicht. Und weil das zwanzig Bandjahre sind, gibt es zusammen mit den Bandkumpels von DXBXSX und COOGANS BLUFF eine auführliche Jubiläumstournee.

27.10.2018 – Chemnitz, Mushroom Garden Festival

08.11.2018 – Hannover, Mephisto

09.11.2018 – NL – Rotterdam, Baroeg

10.11.2018 – Münster, Rare Guitar

12.11.2018 – BE – Brüssel, Magasin 4

13.11.2018 – Freiburg, Slowclub

14.11.2018 – Wiesbaden, Schlachthof

15.11.2018 – Köln, Blue Shell

16.11.2018 – CH – Winterthur, Gaswerk

17.11.2018 – CH – Luzern, Treibhaus

18.11.2018 – AT – Salzburg, Rockhouse

19.11.2018 – München, Feierwerk

20.11.2018 – AT – Wien, Arena

21.11.2018 – AT – Linz, Kapu

22.11.2018 – Karlsruhe, Alte Hackerei

23.11.2018 – Jena, Kulturbahnhof

24.11.2018 – Berlin, Rotor XX @ Festsaal Kreuzberg + Coogans Bluff + DxBxSx - Jubiläumsfestival zum 20.

29.11.2018 – Bremen, Magazinkeller

30.11.2018 – Hamburg, MarX

01.12.2018 – NL – Nijmegen, Merleyn

05.01.2018 – DE – Leipzig, LE Heat

