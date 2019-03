ROYAL REPUBLIC mit Vertrag bei Nuclear Blast

Das Donzdorfer Label hat einen weiteren Coup gelandet und die Schwedenrocker ROYAL REPUBLIC unter Vertrag genommen.



Säanger Adam Grahn dazu: "Kaum zu glauben, dass Nuclear Blast nun zu unserer ROYAL REPUBLIC-Familie gehört! Nach drei Scheidungen sind wir uns diesmal sicher, endlich den richtigen Partner gefunden zu haben! Wir glauben fest daran, dass uns die gemeinsame Zukunft viel Gutes bringen wird. Hoffentlich. Spaß beiseite. Wir sind wirklich begeistert!"



Tobbe Falarz, ARISING EMPIRE: "ROYAL REPUBLIC ist die Band, die sich ein jeder für seine Party wünschen würde. Die Vier haben mich wirklich umgehauen, als ich sie zum ersten Mal live gesehen habe. Schon seit der Veröffentlichung ihres gewaltigen Debütalbums »We Are The Royal« wollte ich mit ihnen arbeiten. Ich freue mich sehr, dass dies nun endlich Realität wird!"



Marcus Hammer, NUCLEAR BLAST: "Wir freuen uns, gemeinsam den Nachfolger des äußerst beliebten »Weekend Man«-Albums zu veröffentlichen."



ROYAL REPUBLIC hat kürzlich die Produktion am kommenden Studioalbums, das noch 2019 erscheinen soll, abgeschlossen.

