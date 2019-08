RUNRIG: Live CD und DVD vom Abschiedskonzert erscheint heute!

Mit zwei denkwürdigen Konzerten am 17. und 18 August 2018 verabschiedete nach 45 Jahren die wohl erfolgreichste Celtic-Rockband aller Zeiten von ihren Fans. Heute, am 16. August erscheint ein Mitschnitt der beiden Auftritte von RUNRIG in ihrer schottischen Heimat unter dem Titel "The Last Dance – Farewell Concert" auf CD und DVD.



Seht euch hier das Livevideo zu dem Song 'Book of Golden Stories (Live at Stirling 2018)' an:

