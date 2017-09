Es war 1992, als die US Amerikaner mit "Automatic For The People", ihrem achten Studiowerk, ihr möglicherweise bestes Album veröffentlichten. 25 Jahre später wird nun am 10.11.2017 die "25th Anniversary Edition" erscheinen, die, wie es sich gehört, gehörig Zusatzmaterial bietet. Gucken wir uns doch mal an, was Craft Recordings so springen lässt:

Zuerst einmal ist das Album neu abgemischt. Diese Disc ist dann auch die Vinyl-Ausgabe inklusive Download-Code. Interessanter ist da schon die Doppel-CD, die folgende Trackliste enthalten wird:

Disc 1 – Automatic For The People

01. Drive

02. Try Not to Breathe

03. The Sidewinder Sleeps Tonite

04. Everybody Hurts

05. New Orleans Instrumental No. 1

06. Sweetness Follows

07. Monty Got A Raw Deal

08. Ignoreland

09. Star Me Kitten

10. Man on the Moon

11. Nightswimming

12. Find the River



Disc 2 – Live At The 40 Watt Club

01. Drive

02. Monty Got A Raw Deal

03. Everybody Hurts

04. Man On The Moon

05. Losing My Religion

06. Country Feedback

07. Begin The Begin

08. Fall On Me

09. Me In Honey

10. Finest Worksong

11. Love Is All Around

12. Funtime

13. Radio Free Europe

Das ist aber auch noch die Ausgabe für Normalos. Fans dürfen sich auf ein fettes Box-Set freuen, das um eine weitere CD und eine Blu-Ray erweitert wurde. Hier ist die Trackliste der beiden Zusatz-Scheibchen, die auch noch ein 60-seitiges Buch beinhaltet:

Disc 3 – Automatic For The People Demos

01. Drive (demo)

02. Wake Her Up (demo)

03. Mike’s Pop Song (demo)

04. C to D Slide 13 (demo)

05. Cello Scud (demo)

06. 10K Minimal (demo)

07. Peter’s New Song (demo)

08. Eastern 983111 (demo)

09. Bill’s Acoustic (demo)

10. Arabic Feedback (demo)

11. Howler Monkey (demo)

12. Pakiderm (demo)

13. Afterthought (demo)

14. Bazouki Song (demo)

15. Photograph (demo)

16. Michael’s Organ (demo)

17. Pete’s Acoustic Idea (demo)

18. 6-8 Passion & Voc (demo)

19. Hey Love [Mike voc] (demo)

20. Devil Rides Backwards (demo)



Disc 4 – Automatic For The People Blu-ray

01. Automatic For The People (+ bonus track: Photograph) mixed in Dolby Atmos

02. Automatic For The People (+ bonus track: Photograph) Hi-Resolution Audio

03. Drive (music video)

04. The Sidewinder Sleeps Tonite (music video)

05. Everybody Hurts (music video)

06. Man On The Moon (music video)

07. Nightswimming (music video: British version)

08. Find The River (music video)

09. Nightswimming (music video: R version)

10. Automatic Press Kit

Wer ganz genau gelesen hat, dürfte über "mixed in Dolby Atmos" gefallen sein. Das ist ein neueartiges Verfahren, dass ein noch intensiveres Klangerlebnis und noch einen Schritt weiter vom Dobly Surround sein soll. Da ich es noch nie gehört habe, kann ich noch nichts aus erster Hand berichten. Außerdem erwähnenswert sind all die bisher unveröffentlichten Demoaufnahmen, von denen 'Mike’s Pop Song' ein vollständig fertiger, aber nie veröffentlichter Song ist.

Die Band hat auch einen Trailer produziert, der die Neuausgabe bewerben soll. Schaut mal hier: Youtube.