Am

Freitag, den 12.6.20, von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr

und am

Samstag, den 13.06.2020, von 12:00 Uhr bis 23:00 Uhr



findet in Duisburg wieder das "Rage Against Racism Open Air Festival 2020" statt.



WO?



Städtisches Kinder- und Jugendzentrum

Die Mühle

Clarenbachstraße 14

47229 Duisburg





DER EINTRITT IST FREI!!!





Running Order Freitag, 12.06.2020:



20:35 Uhr – 22:00 Uhr Flotsam & Jetsam

19:10 Uhr – 20:15 Uhr Cypecore

18:10 Uhr – 18:50 Uhr Aeverium

17:20 Uhr – 17:50 Uhr Sic Zone

16:30 Uhr – 17:00 Uhr Harkon

16:00 Uhr Doors





Running Order Samstag, 13.06.2020:



21:30 Uhr – 23.00 Uhr Varg

20:00 Uhr – 21:10 Uhr Visions of Atlantis

18:50 Uhr – 19:40 Uhr The Other

17:40 Uhr – 18:30 Uhr Fallbrawl

16:30 Uhr – 17:20 Uhr Ignition

15:30 Uhr – 16:10 Uhr Tragedy of Mine

14:40 Uhr – 15:10 Uhr Ghoster

13:50 Uhr – 14:20 Uhr Shuulak

13:00 Uhr – 13:30 Uhr Slot Battle Winner

12.30 Uhr – 12.50 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

12:00 Uhr Doors



Weitere Infos:



https://www.rageagainstracism.de/

https://www.facebook.com/rarfestival/

