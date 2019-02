Ragnarök Festival 2018

Nur noch eine Woche, dann steigt in Lichtenfels das diesjährige Ragnarök Festival. Headliner wie DARK TRANQUILLITY, ENSLAVED sowie EQUILIBRIUM rufen am 6. und 7. April in die Stadthalle. Festivalgänger dürfen sich auch auf Bands wie ALESTORM, EINHERJER, DER WEG EINER FREIHEIT und GRAVEWORM freuen.



Das Ragnarök Festival findest bereits zum 15. Mal statt. Die Running Order findet ihr ebenso auf der Festivalhomepage wie weitere Infos zu letzten Tickets, Camping, Schlafhalle und Hotels in der Nähe.





