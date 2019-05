Raritäten und Abseitiges von METZ

Die Punker werden auf Sub Pop Records am 12. Juli unter dem Titel "Automat" veröffentlichen, das Non-Album-Tracks, B-Seiten und Raritäten enthalten wird. Wie zum Beispiel 'Pure Auto': Youtube.

Die Vinylausgabe wird eine Bonus-Single mit drei weiteren Liedern enthalten:

1. Soft Whiteout

2. Lump Sums

3. Dry Up

4. Ripped on the Fence

5. Negative Space (7 inch version)

6. Automat

7. Wet Blanket (demo)

8. Dirty Shirt

9. Leave Me Out

10. Can’t Understand

11. Pure Auto

12. Eraser



Vinyl-Bonus-Single:

1. Pigs

2. I'm A Big

3. M.E.

Live darf man hier mitrocken:

23.06. NL-Amsterdam, Loose Ends Festival

25.06. UK-Bristol, Fleece

26.06. UK-Leeds, Brudenell Social Club

27.06. UK-Manchester, YES

28.06. UK-London, Studio 9294

29.06. NL-Eindhoven, Effenaar

02.07. CH-Zürich, Bogen F

03.07. F-Lyon, Ninkasi Gerland / Kao

05.07. I-Chiusi Scalo, Lars Rock Festival

07.07. F-Ile du Gaou, Pointu Festival

09.07. CH-Düdingen, Bad Bonn

10.07. LUX-Bonnevoie, Rotondes

11.07. Bremen, TOWER Musikclub

13.07. F-Paris, La Station, Gare Des Mines for Garage MU Festival

14.07. F-Montmartin-sur-Mer, Chauffer Dans La Noirceur