Riedfest 2019: Untergrundbeben in Thüringen

Bereits zum 19. Riedfest lädt der Veranstalter am 26. und 27.07.2019 ins südthüringische Fleckchen Rohr ein. Das Festival in besonders schönem Umfeld hat zudem eine stilistische Breite zu bieten, die sich vom Death Metal bis zum Blues Rock erstreckt. Ausserdem ist es schön zu sehen, wie die etablierte Festivität vor allem auch lokalen Thüringer Bands eine wohl verdiente Bühne bietet. Als Headliner kann in diesem Jahr die Death Metal-Walze FLESCRAWL präsentiert werden. Die weitere Liste liest sich ebenfalls sehr gut. Also, auf, auf, ein weiteres musikalisches Kleinod unterstützen!

FLESCRAWL

BLACK MOOD

BRUTAL KRAUT

BITCHHAMMER

DEAD FACTION

FARSOT

BRONCO

BARMY ROT

CROWN OF CREATION

GODDYS

ORDOS

OSAKA RISING

VOLTER

SUPERLYNX

ODROERIR

Die günstigen Tickets gibt es nur vor Ort zu erwerben.