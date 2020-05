Das auf musikhistorische Archäologie spezialisierte Label Repertoire Records war in den letzten Monaten scheinbar wieder einmal ungemein aktiv und wird im Mai einige Neuauflagen diverser Schätzchen präsentieren. Unter anderem hat man sich dem Werk des einstigen PROCUL HARUM-Gitarristen Robin TROWER gewidmet, aus dessen Portfolio zwei Exponate am 20. Mai als 180g Vinyl-Neuauflagen erscheinen werden.

Zum einen "20th Century Blues", das 1994 erschienen ist und von Fans und Presse als sein essentielles Werk seit den 70er Jahren bezeichnet wird. Auf diesem, in den "Abbey Road Studios" bearbeiteten Album kooperierte Robin mit Livingston Brown, der auch als Sänger auf dem Album zu hören ist und einen wesentlichen Beitrag zum Gelingen des vom Blues bis hin zum Funk reichenden Materials beitragen konnte.

Auch das 2003 veröffentlichte "Living Out Of Time" kommt erneut zu Vinyl-Veröffentlichungsehren. Dieses Album zählt vielleicht nicht zu den bekanntesten, sicher aber mit zu den rockigsten des Gitarrenmeisters. Nicht zuletzt, weil er darauf wieder mit Davey Pattison kooperierte, dessen Stimme bekanntermaßen perfekt zu hingebungsvoll intonierten Gitarrensounds passt, wie er bei GAMMA an der Seite von Ronnie MONTROSE in den späten 70ern und knapp drei Dekaden später mit Michael SCHENKER unter dem Banner SCHENKER-PATTISON SUMMIT unter Beweis stellen konnte.