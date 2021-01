Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS) hat eine neue Single

Das Album "One Shot" kommt erst am 12. März, aber wir können ja schon mal den Titelsong hören:

Oh ja, super! Das Album wird diese Lieder enthalten:

1. Real

2. Scorpio

3. One Shot

4. Subjugated

5. Frequency Of Love

6. Before The Rise Of An Empire

7. Miles Away

8. Picture Yourself

9. I Prophesize

10. One By One

11. When Dreams Are Not Enough