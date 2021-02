SABATON - Videoclip zu 'Livgardet'

Ein Lebenszeichen von SABATON! Zum 500. Gründungsjahr der schwedischen Königsgarde liefert uns die Band eine epische Hymne, passend zu diesem Jubiläum in schwedischer Sprache.



Am 9. April wird es eine limitierten 12''-Edition von 'The Royal Guard' geben, die auf der einen Seite die schwedische Version enthalten wird, auf der anderen Seite die englische. SABATON wäre nicht SABATON, wenn die Band nicht noch ein ganz besonderes Gimmick auf Lager hätte. Für eine ganz spezielle Edition wird es eine Vinyl geben, die echtes Schießpulver enthält.

Man darf gespannt sein, welche Überrraschungen SABATON zu dieses Jubiläum noch bereit hält.





https://www.youtube.com/watch?v=Um5R_PH7Jek