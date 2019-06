SABATON - zweite Single-Auskopplung vom neuen Album.

Mit 'The Red Baron' hat SABATON die zweite Single vom neuen Album "The Great War" veröffentlicht. Das Lyrik-Video könnt ihr euch bei Youtube ansehen. Der Song handelt von Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, bekannt als "Der Rote Baron", einem deutschen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg.



"The Great War" erscheint am 19.7.19.

