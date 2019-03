SABBATH ASSEMBLY: Neues Album steht an

Aus Texas und New York kommen die Mitglieder dieser schon etablierten Dark Rock - Band, die bereits mehrere Alben veröffentlicht hat. Nun ist die Band beim Label Svart Records angelandet und verkündet für den 19.04.2019 das Erscheinen des neuen Albums "A Letter Of Red". Das erste Lebenszeichen davon ist das Stück 'Solve Et Coagula' und kann hier behört werden.

