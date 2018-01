SAINTED SINNERS: CD Release Show

Sainted Sinners, die Band um Ex-Accept und Ex-Bonfire Frontman David Reece wird auch ihr zweites Album “Back With A Vengeance” live in der Traube Bellenberg bei einer CD Release Show am 16.02.2018 vorstellen.



Tickets gibt es für 10 € im Vorverkauf in der Traube

