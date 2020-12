Nachdem am 04.12.2020 mit "Unlocked And Reloaded" das neue Album von SAINTED SINNERS erschienen ist, hat Gitarrist Frank Pané ein Video zu dem Song 'Early Light Of Day' ins Netz gestellt, bei dem sein Gitarrenspiel im Mittelpunkt steht.

Quelle: Rock'N'Growl Promotions Redakteur: Erika Becker Tags: sainted sinners video