SAINT AGNES: Tourdaten für Herbst bestätigt

Seit 2014 treibt die britische Garagenrock-Band SAINT AGNES ihr Unwesen. Das Quartett um die beiden Frontmusiker Kitty Arabell a Austen und Jon Tufnell liefern einen Mischung aus Blues, Rock’n’Roll und Psych. Wer die Band einmal auf der Bühne erleben möchte, der hat im Herbst dazu Gelegenheit.



Folgende Termine sind bestätigt:



21.09.2018 Köln - MTC

31.10.2018 Frankfurt - Nachtleben

01.11.2018 Berlin - Cassiopeia

04.11.2018 Dresden - Ostpol



Festivals

19.09.-22.09.2018 Hamburg - Reeperbahn Festival

22.09.2018 Karlsruhe - Laut & Lause @ Substage



Tickets für die CLub-Shows gibt es ab Freitag, den 20.Juli 2018 für 13,00 Euro zzgl. Gebühren an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen. ACHTUNG: In Dresden kein Vorverkauf, Tickets für 5,00 Euro an der Abendkasse.



Fotocredit: Rob Blackham

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: saint agnes tour 2018 kitty arabell a austen jon tufnell