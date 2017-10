Die Doomsters machen die Alte Welt unsicher, aber zuerst ist mal die britsche Insel dran. Ab 7. Oktober spielt man dann auch im deutschsprachigen Gebiet. Hier sind die Termine für SAINT VITUS und MOS GENERATOR:

07 Oct 17 Pratteln (CH) Z7 (Up in Smoke Festival 2017)

08 Oct 17 Athens (GR) Lera Odos (Desertfest 2017)

09 Oct 17 Wien (AT) Viper Room

10 Oct 17 Bologna (IT) Freakout Club

11 Oct 17 Roma (IT) Traffic Live

12 Oct 17 Mezaggo (IT) Bloom

14 Oct 17 Helsinki (FI) Korjaamo (Blowup Vol. 3)

15 Oct 17 Antwerpen (BE) Trix (Desertfest 2017)

17 Oct 17 Frankfurt (DE) Zoom

19 Oct 17 Chemnitz (DE) Talschock

20 Oct 17 Leeuwarden (NL) Neushoorn (Into the Void Festival)

22 Oct 17 München (DE) Feierwerk (Keep It Low Festival)

23 Oct 17 Berlin (DE) Lido

