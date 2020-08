SANITY CONTROL: Neues Album

Die aus Warschau stammende Crossover-Band SANITY CONTROL hat heute via Selfmadegod Records ein neues Album veröffentlicht. Es trägt den Namen "War On Life". Mit 'Paying Is Believing' gibt es auch einen Höreindruck vom neuen Material.



Die Tracklist liest sich so:

1. War On Life

2. Rope

3. Paying Is Believing

4. Good Dogs

5. Swarm

6. Hunt

7. Enough

8. Dying Order

Quelle: PromoJukeBox Redakteur: Swen Reuter Tags: sanity control paying is beliving war on life crossover