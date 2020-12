SATAN'S FALL: Neues Album

Die finnische Heavy-Metal-Band SATAN’S FALL wird am 11.12.2020 ihr Debütalbum mit dem Namen "Final Day" via High Roller Records veröffentlichen. Bereits jetzt ist das Werk bei Youtube als Stream verfügbar.



Die Tracklist liest sicht so:

1. Forever Blind

2. Madness (Finds a Way)

3. They Come Alive

4. Retribution

5. Juggernaut

6. There Will be Blood

7. The Flamekeeper

8. Final Day

Quelle: Sure Shot Worx Redakteur: Swen Reuter Tags: satans fall final day debuetalbum