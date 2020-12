SATAN'S FALL: Neues Album im Stream

Die finnische Heavy-Metal-Formation SATAN'S FALL veröffentlicht am 11.12.2020 ihr neues Album mit dem Titel "Final Day". Bereits jetzt steht das komplette Werk im Netz zum Streamen bereit.

Zu hören sind die folgenden Tracks:

1. Forever Blind

2. Madness (Finds a Way)

3. They Come Alive

4. Retribution

5. Juggernaut

6. There Will be Blood

7. The Flamekeeper

8. Final Day