SAVANNAH POPE: Das geht mal gut los.

Die in Kalifornien lebende Rockröhre Savannah Pope hat demnächst vor, eine EP namens "You're Such A Human Being" zu veröffentlichen. Die Sängerin hat sich in Kennerkreisen bereits einen Namen gemacht und sich Preise ersungen.

Das ist nachvollziehbar - einen größere Aufmerksamkeit erlangt das heute erschienene Video zum Stück 'He Sees Me' unter Garantie.