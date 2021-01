SCARLETH: Live-Video aus besseren Tagen

Die ukrainischen Modern-Metaller von SCARLETH haben ein Video zu dem Song 'Be What You Are' veröffentlicht. Der Song, der vom 2019 erschienenen Album "Vortex" stammt, wurde im November 2019 auf der Tour der Band in Kiew mitgeschnitten.

Gitarrist Victor Morozov kommentiert: "Dieses Video ist ein Tribute an die Vor-Corona-Zeit, die wir alle so vermissen. Wir hoffen, dass die guten alten Zeiten, in denen alle Bands um die ganze Welt touren, bald wieder kommen."