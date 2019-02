SCHUBERT IN ROCK: Doppel-Vinyl angekündigt

Pure Steel Records erfreuen Vinylsammler mit einer auf 300 Stück limitierten Auflage des Zweitwerks "Commander Of Pain" von SCHUBERT IN ROCK. Die Scheibe des spektakulären All-Star Projekts um die Österreichische Rocklegende Klaus Schubert erscheint am 12. April als schwarzes Doppel-Vinyl. Der Vorverkauf hierfür startet jedoch schon am 29. März über die bekannte Pure Steel Records Homepage.



SCHUBERT IN ROCK sind: Klaus Schubert (guitars), Walt Stuefer (vox), Andy Marberger (bass guitar), Bernie Welz (drums) und Andy J. Brunner (keyboards).



Hier die Trackliste mit seinen vielen Special-Guests:

Seite A

1. Empathy – Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, JOURNEY, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) - vocals

2. Burning Heart – Marc Storace (KROKUS) – vocals

3. Little Boy

4. Too Late – Dan McCafferty (former frontman of NAZARETH) – vocals

Martin Seimen – keyboards

Gery Moder – rhythm guitar



Seite B

6. Under The Lights – Doogie White (RAINBOW, MICHAEL SCHENKER) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards

7. World With No Tomorrow – Carl Sentance (NAZARETH) – vocals

Jennifer Batten (MICHAEL JACKSON, JEFF BECK) – guitar solo

8. Forgive Me When I Fall – Jeff Scott Soto (SONS OF APOLLO, JOURNEY, TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards

Ewald “Sunny” Pfleger (OPUS) – guitar solo

9. Ride The Bullet – Daniel Haselwanter – bouzouki

Gery Moder – slide guitar

Seite C

1. On The Line – Michael Vescera (YNGWIE MALMSTEEN, LOUDNESS) – vocals

2. It´s Our World – Dan McCafferty (former frontman of NAZARETH) – vocals

Jennifer Batten (MICHAEL JACKSON, JEFF BECK) – guitar solo

3. Dance Of The Black Tattoo

4. Commander Of Pain – Marc Storace (KROKUS) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards

Seite D

5. My Name Is Judas - Doogie White (RAINBOW, MICHAEL SCHENKER) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards

6. The Last Heartbeat – Ken Hensley (URIAH HEEP, BLACKFOOT) – vocals, guitars

7. Holy Ground – Live – Marc Storace (KROKUS) – vocals

Don Airey (DEEP PURPLE) – keyboards