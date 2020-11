SCORPIONS: Handelsversion der Wind-Of-Change-Box erscheint

Nachdem die SCORPIONS Anfang Oktober diesen Jahres zum 30. Jubiläum der Veröffentlichung ihres Albums "Crazy World" eine limitierte CD-Box mit allerhand Besonderem zu "Wind Of Change: The Iconic Song" veröffentlicht haben, erscheint nun am 27.11.2020 eine etwas abgespeckte Handelsbox.

"In Zeiten von COVID-19 und all den wilden Verschwörungstheorien in äußerst unruhigen Zeiten ist 'Wind Of Change' wie eine Umarmung‚ ein guter Freund aus einer Zeit, in der die Hoffnung auf eine friedliche Welt sich zu erfüllen schien. Der Traum vom Frieden lebt in diesem Song weiter."

So hat Klaus Meine den aktuellen Bezug zu dem legendären 'Wind Of Change' hergestellt.

Auch die Handelsversion hat interessante Zutaten zu bieten:

Iconic Song Box-Set - Handelsversion

12’’ LP & CD

84-seitiges Hardcover-Buch mit Story von Dr. Edgar Klüsener, ehemaliger Metal Hammer-Chefredakteur und engem Vertrauten der Band

Interview mit Klaus Meine

Rare und exklusive Fotos des damaligen Bandfotografen Didi Zill

Material aus dem Privatarchiv von Klaus Meine

Arrangement für Klavier und Gesang

Tracklisting

CD

Wind of Change (Crazy World Version) Wind of Change (Scorpions & Berliner Philharmoniker Version) Ветер перемен (Russische Version) Viento de Cambio (Spanische Version) Wind of Change (Unveröffentlichte Demo Version von Klaus Meine)

LP

A

Wind of Change (Crazy World Version) Wind of Change (Scorpions & Berliner Philharmoniker Version)

B

Ветер перемен (Russische Version) Viento de Cambio (Spanische Version) Wind of Change (Unveröffentlichte Demo Version von Klaus Meine)