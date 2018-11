SECRET RULE legt auf Konserve und live nach

Am 25. Januar wird das vierte Album der Italiener nach "Transposed Emotions" (2015), "Machination" (2016) und "The Key To The World" (2017) erscheinen. Inspiration holten sich die Melodic Metaller für "The 7 Endless" diesmal bei Neil Gaimans "Sandman". In wenigen Tagen kann man das auch live genießen, wenn SECRET RULE mit HAGGARD und ETERNAL SILENCE unterwegs sein werden:

01.12. Bad Salzungen, KW 70

02.12. Frankfurt, Nachtleben

Erste Hörprobe gefällig? Kein Problem, hier ist 'The Endless': Youtube