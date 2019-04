SEELENWALZER: Artwork und Tracklist veröffentlicht

Die deutschen SEELENWALZER veröffentlichen am 24. Mai 2019 via Massacre Records ihr Debütalbum mit dem Titel "Totgeglaubt". Hier gibt es schon einmal das geschmackvolle Cover und die dazugehörige Tracklist. Produziert wurde das Ganze übrigens von Andy Classen (u.a. MISSION IN BLACK) in seinem Stage One Studio.

Tracklist:

01. Hereinspaziert

02. Gott ist tot

03. SeelenWalzer

04. GrabesStille

05. Das Weib ist tot

06. MeeresBlut

07. Ihr Kinderlein kommet

08. Freund Tod

09. Seele in Scherben

10. Harlekin

11. Veganerlied

12. Tanzdiktator

13. KinderKrieger

14. Falscher Freund

15. Das Dorf

16. Totgeglaubt

17. Der Feind sind Wir

18. Ich würd' so gern' nach Hause gehen...