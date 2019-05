Die italienischen Death Metaller legen am 15. mai "Amorphous Mass" als CD, LP und Musikcassette mit diesen Liedern vor:

1. The Malevolent Mist

2. Sulphurous Eruption From The Depths

3. Unnamed Dimension

4. An Ancient Summoning

5. Amorphous Mass

Hier ist der Titelsong: Youtube.