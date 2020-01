SEPULTURA mit

Am 7. Februar erscheint das neue Album der brasilianischen Thrashlegende mit dem Titel „Quadra“ via Nuclear Blast.



Ein heute veröffentlichter "Behind The Music" Trailer beschäftigt sich mit der Rolle von Schlagzeuger Eloy Casagrande.



Sänger Derrick Green in dem Video über Eloy Casagrande:

"Die Kreativität von Eloys Schlagzeugspiel ist außergewöhnlich. Er legt seine eigene Persönlichkeit und seinen eigenen Stil in seine Musik. Man weiß nie, wo die Reise hingeht - so fordert er sich immer wieder aufs Neue heraus. Wir sind sehr dankbar, jemand derart Talentierten in der Band zu haben, der sich immer wieder zu neuen Höchstleistungen antreibt."







