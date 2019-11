SERENITY hat eine neue Single

Jetzt wollen die Österreicher gleich die ganze Welt abfackeln mit ihrem Lied 'Set The World On Fire', in dem Maximilian I., Kaiser des Heiligen Röischen Reiches, besungen wird: Youtube.

SERENITY ist bei Napalm unter Vertrag und wird am 31. Januar ihr siebtes Studioalbum unter dem Titel "The Last Knight" veröffentlichen, das man im Napalm Shop bereits vorbestellen kann.