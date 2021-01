SERPENTS mit Black-Metal-Video

Wer sich gerne an archaischem Black-Metal ergötzt, kann dies bei dem neuen Video der schwedischen Black-Metaller von SERPENTS versuchen. 'Worship The Reprobate' heißt der Song, um den es geht. Er stammt von der zweiten Veröffentlichung der Band namens "The Brimstone Clergy". Darauf finden sich insgesamt sechs Tracks:

1. Worship the Reprobate

2. End the Slavery of Being

3. Bring the Apocalypse

4. Shattered Paradise

5. Interlude in B minor

6. Requiem