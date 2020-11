Die US-Progressive-Metaller von SIFTING haben ein rund elfminütiges Video zu ihrem Song 'Agony' veröffentlicht. Der Titel stammt von dem bereits am 27.09.2019 via Eclipse Records veröffentlichten Album "The Infinite Lope".

Quelle: Eclipse Records Redakteur: Erika Becker Tags: sifting agony video the infinite lope