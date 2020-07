SILIUS - Video vom neuen Album

SILIUS bringt am 28.08.2020 ihr neues Album "Worship to Extinction" auf den Markt. Um die Wartezeit zu verkürzen, präsentieren die Österreicher nun die aktuelle Single 'Abomination' samt Video.



"Wir entschieden uns, härter zu werden und erschufen für dieses Album eine rohe und destruktive Atmosphäre", erklärt die Band. "Es ist definitiv verdammt schnell und heavy! Wir sind sehr stolz auf dieses Album – es ist vom ersten bis zum letzten Track völlig vernichtend!"



TRACK LIST:

1. Worship

2. C.U.L.T

3. Horrorscopes

4. Abominate

5. Lesson in Blood

6. Dance on your Grave

7. Venom Baptism

8. Tripping Balls Out

9. Evil Inside

10. Death & Glory

11. Drowning



SILIUS sind:

Mario Haui Haueis - Lead Guitar

Ralph Jurschitsch - Drums

Martin Storch - Bass & Vocals

Matthias Thurner - Lead Vocals