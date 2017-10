SILVER DUST unterwegs mit BATTLE BEAST

Die Tournee heißt "Bringer Of Pain over Europe II" und wird Anfang November starten. Noch bis kurz vor Tourbeginn arbeitet die Schweizer Band SILVER DUST noch an ihrem kommenden Album, das Anfang 2018 erscheinen wird, danach geht es los, um diese Orte zusammen mit BATTLE BEAST zu rocken:

November 8, 2017 Bielefeld Forum

November 9, 2017 Köln Essigfabrik

November 10, 2017 Hollfeld Stadthalle

November 12, 2017 Groningen Simplon

November 13, 2017 Rotterdam Baroeg

November 15, 2017 Colmar Le Grillen

November 16, 2017 Karlsruhe Substage

November 17, 2017 Saalfeld Clubhaus der Jugend

November 18, 2017 Bochum Matrix

November 19, 2017 Zürich Dynamo

November 21, 2017 Prag Nova Chmelnice

November 22, 2017 Bremen Tivoli