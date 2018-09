SINBREED: Neues Album erscheint im November

Die deutschen Speed/ Powermetaller SINBREED um BLIND GUARDIAN Schlagzeuger Frederik Ehmke veröffentlichen am 23. November via Massacre Records ihr viertes und schlicht "IV" betiteltes neues Album. Am Mikrofon wird Herbie Langhans (AVANTASIA, VOODOO CIRCLE) vom Holländer Nick Holleman (ex VICIOUS RUMORS) ersetzt.

Folgende zehn Lieder gibt es darauf zu hören:

01. First Under The Sun

02. Falling Down

03. Wasted Trust

04. Into The Arena

05. Pale-Hearted

06. Final Call

07. The Purge

08. Pride Strikes

09. At Least I Am

10. Through The Fire