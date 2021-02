SINIESTRO: Neuer Deal und neues Album

Die schwedische Death/Thrash-Metal-Combo SINIESTRO hat einen weltweiten Deal mit Black Lodge Records abgeschlossen und sieht am 14.05.2021 der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Vortexx" entgegen. Bereits am 19.03.2021 wird daraus die erste Single zu dem Song 'One Last Bullet One Last Ride' veröffentlicht.

"Vortexx wird die folgenden zehn Titel enthalten.

01. One Last Bullet One Last Ride

02. Vortex

03. Blod eld död

04. Black Acid Rain

05. Hiisi (Instrumental)

06. Escape by Death

07. Den svartaste flamman och renaste hat

08. Buried in the Bog

09. Anti Human Commando

10. My Innermost Sun (Instrumental)

Als Gastmusiker werden Erik Grawsiö von Månegarm und Jens Järvinen von Järnblod zu hören sein.