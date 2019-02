SINMARA: Single 'Crimson Stars' vom neuen Album

Die isländische Black-Metal-Band SINMARA wird am 8. März 2019 ihr neues Album "Hvísl Stjarnanna" via Ván Records veröffentlichen. Daraus hat die Band nun den Song 'Crimson Stars' heraus gebracht.



Das Album wurde von Stephen Lockhart in dem Studio Emissary (Reykjavík, Iceland) aufgenommen.

