SKANNERS: Neues Live-Video online!

Die Südtiroler Haudegen SKANNERS, die seit gut 35 Jahren aktiv sind und in ihrer Karriere bereits für große Namen wie DEEP PURPLE, MOTÖRHEAD oder Ronnie James DIO als Support-Act agieren haben dürfen, haben ein neues Live-Video von 'Rolling In The Fire' veröffentlicht.

Aufgenommen wurde die vom aktuellen Album "Temptation" stammende Nummer bei einer Show in Moskau, wo die Herrschaften das Vorprogramm von DORO bestreiten durften: