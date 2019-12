SKINDRED live!

In diesem Jahr habe ich die Band auf dem SUMMER BREEZE gesehen und kann sagen, dass die Burschen hochenergetisch unterwegs sind. Die Tour wird unter dem Banner "That's My Jam" laufen, aber keine Angst, die Jungs rocken. Erstmal die Tourdaten, bei denen BLOOD COMMAND mit dabei sein wird und von denen einige bereits ausverkauft sind:

29.11.19 NL - Amsterdam / Melkweg Amsterdam *SOLD OUT*

30.11.19 DE - Köln / Die Kantine *SOLD OUT*

01.12.19 DE - Karlsruhe / Substage

02.12.19 DE - Bremen / Kulturzentrum Schlachthof *SOLD OUT*

03.12.19 DE - Frankfurt am Main / Batschkapp

05.12.19 DE - Berlin / Bi Nuu

06.12.19 DE - Erfurt / Museumskeller und HsD Erfurt

07.12.19 DE - Dresden / Beatpol

08.12.19 CZ - Prague / Lucerna Music Bar

10.12.19 AT - Vienna / Simm City

11.12.19 DE - München / Backstage *SOLD OUT*

12.12.19 IT - Mailand / Legend Club Milano

15.12.19 ES - Madrid / Sala Mon Madrid Conciertos

17.12.19 FR - Toulouse / Le Metronum

18.12.19 FR - Paris / La Maroquinerie *SOLD OUT*

19.12.19 FR - Lille / L'Aeronef *SOLD OUT*

Hört mal selbst rein in SKINDRED: Youtube.