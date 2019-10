SKULL & CROSSBONES erfolgreich bei Sängersuche

SKULL & CROSSBONES, die neu formierte Band von der Schwäbischen Alb, die aus den vier ehemaligen Sturmhexen Jürgen Wannenwetch (Bass), Marc Oppold (Drums), Volker Schmietow und Tobias Kipp (Gitarren) besteht, hat nach einigen Auditions nun in Stefan Fronk ihren neuen Sänger gefunden. Dieser ist im Heidenheimer Umland und darüber hinaus kein umbeschriebenes Blatt, war er doch immerhin der erste Sänger der schwäbischen Power-Metal-Institution BRAINSTORM und auf deren Demo "Hand Of Doom" zu hören. Wie die Band wissen lässt, lief es bei der ersten Session musikalisch und menschlich super, so dass wir uns alle auf kommende Ereignisse freuen dürfen. Außerdem bedankt sich die Band auch bei allen anderen Bewerbern.



Quelle: Band via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: skull crossbones stefan fronk jürgen wannenwetsch marc oppold volker schmietow tobias kipp brainstorm stormwitch