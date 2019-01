SLAYER: ANTHRAX im Vorprogramm der Abschiedskonzerte

Für den Sommer wurden ja im Rahmen der Abschiedskonzerte von SLAYER zwei weitere Termine bestätigt. Nun wurde bekannt gegeben, dass dort ANTHRAX als Support dabei sein wird. In Balingen wird zusätzlich die neuseeländische Heavy-Metal-Band ALIEN WEAPONRY am Start sein.



Diese Termine sind es:



13.06.2019 Leipzig - Arena - Special Guest: ANTHRAX

03.08.2019 Balingen - Messegelände - Special Guests: ANTHRAX, ALIEN WEAPONRY



Das Konzert am 13. Juni 2019 in Leipzig in der Arena wird die letzte Hallenshow in Deutschland sein und der allerletzte Beckenschlag der legendären Band in Deutschland wird in Balingen auf dem Open-Air-Messegelände erklingen. Wie Kerry King von Slayer sagte: "Wir haben von Fans gehört, die fünf, sechs Stunden angereist sind oder aus anderen Städten oder Ländern geflogen kamen, um eine Show zu sehen. Deshalb spielen wir an so vielen Orten auf der Welt wie möglich, um es für jeden einfacher zu machen, uns ein letztes Mal zu sehen."



Tickets gibt es bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

