SLEEPING IN TRAFFIC: Beide EPs im Stream

Die Prog-Metal-Band SLEEPING IN TRAFFIC aus Kanada hat heute ihre beiden EPs "That Which Saves Us" und "That Which Destroys Us" veröffentlicht. Bei YouTube kann man die rettende...







…und die zerstörerische Scheibe im Stream antesten.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: sleeping in traffic that which saves us that which destroys us stream