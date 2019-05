SLIPKNOT kündigt neues Album an!

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album kündigen die US-Metaller von SLIPKNOT ihr lang erwartetes sechstes Studioalbum an. "We Are Not Your Kind" wird am 09. August erscheinen (Cover siehe links). Zur Einstimmung kann man sich ab sofort das Video zur neuen Single 'Unsainted' auf Youtube ansehen.

Auch die Trackliste wurde veröffentlicht:

1. Insert Coin 2. Unsainted 3. Birth Of The Cruel 4. Death Because Of Death 5. Nero Forte 6. Critical Darling 7. Liar’s Funeral 8. Red Flag 9. What’s Next 10. Spiders 11. Orphan 12. My Pain 13. Not Long For This World 14. Solway Firth